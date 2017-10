Cameroun:A kribi,Camtel écrit une nouvelle page de l’histoire des télécommunications en Afrique

Les experts de camtel, maître d’œuvre du projet de construction du câble sous-marin à fibre optique, dénommé Cameroon Bresil Submarine cable (CBSC) étaient samedi, 30 septembre dernier à Kribi, accompagnés des techniciens et ingénieurs de la société China Unicom et Huawei. Objectif de cette descente sur le terrain : apprécier les travaux en cours de construction de la « chambre de plage » encore appelé «beach manhole »,un site d’implantation du dispositif qui permettra d’arrimer le câble qui vient de la mer avec celui qui vient de la terre ; a expliqué Monsieur Alain ATE, responsable à Camtel du Projet NBN (National Broadband Network) du Cameroun dans lequel la société Huawei apporte depuis quelques années son savoir-faire technique et sa capacité de livraison dans les délais du projet Nigeria to Cameroon Submarine Cable System (NCSCS).

Samedi, la délégation des experts en visite d’inspection à kribi a parcouru l’itinéraire du tracé que va prendre les tuyaux transportant le câble à fibre optique. La délégation a fait un arrêt sur les lieux de construction de deux autres « chambres de plage » pour le réseau de transport et celui de distribution. Pour Ate Alain de la société camtel : « le transport ici c’est tout ce qui sortira de la mer pour revenir vers la terre ». ATE a expliqué qu’il s’agit du : « gros réseau de transport .Et pour ne pas avoir les mêmes câbles dans les mêmes tuyaux, on a à coté un réseau de distribution. Au sortir d’ici, s’il faut amener le signal quelque part en ville, on n’a pas besoin de recreuser encore la route ».

La troisième étape de la visite des experts de China Unicom les a conduit dans les locaux de la cameroon telecommunications à Kribi, station terminale de ce câble sous-marin, de très haute capacité.Pour David Nkoto Emane,le directeur général de la Camtel par ailleurs ingénieur des télécommunications : « Ce câble de dernière génération porte sur un linéaire de 6 000 kilomètres avec une capacité de 32 térabits par secondes…Il permettra à la Camtel d’avoir un déploiement dans les data center, un déploiement dans l’installation des centres d’appel, un déploiement dans l’hébergement des applications de premier rang qui s’appuient sur le levier infrastructurel, un déploiement dans les ports de système en satellites sécurisés par un haut débit… Il devra également doter le Cameroun et la sous-région Afrique centrale d’un système de transmission internationale de nouvelle génération reliant le Cameroun par une voie directe à l’Amérique ».

Le site de camtel kribi va abriter le bâtiment technique où sera logé le point d’atterrissement du câble sous-marin qui vient du Brésil, mais aussi le câble sous-marin qui va au Nigéria(Nigeria to Cameroon Submarine Cable System); et qui est pour l’instant installé là-bas.

« Fabriqué en Norvège, 5000 des 6000 kilomètres de fibres optiques définies sont déjà disponibles » ; a-t-on appris des sources proches du projet. Les mêmes sources ont ajouté que : « Le projet est en très bonne progression. Le premier mètre du câble sera posé en février 2018 ».