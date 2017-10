Cameroun:A yaoundé,la priorité pour entrer dans les bus reste la carte Tap & Go

Nos confrères du journal https://actucameroun.com/, dans leur parution du 09 Octobre 2017 ont relayé « une fausse information » selon les responsables de la société STECY. SA. A en croire notre source, ladite information paru dans le journal le JOUR faisait état « d’Agence et déclarant que nous avons changé l’unique mode de paiement ».Dans un rectificatif parvenu à notre rédaction, la société STECY. SA par la voix précise que : « la société STECY SA est inscrite dans les livres des impôts comme société et non une agence. Ayant été présenté officiellement aux autorités administratives le 13 de Jean Marie MBEGA, chef de division marketing, communication et relations publiques Février 2016 et lancée sa phase exploitation le 25 Mars 2017 à travers 5 lignes pilotes, puis 8 lignes et bientôt 13 lignes.Le mode de paiement innovant demeure et reste la carte Tap& Go qui vous permet, juste à un clic à entrer dans nos bus qui vous assure rapidité, fiabilité et praticabilité ».Le responsable marketing, communication et relations publiques ajoute par ailleurs : « qu’il vous suffit de vous présenter dans une tête de nos lignes, vous verrez un opérateur qui prendra votre CNI, il vous délivrera un reçu contre 1000frs carte classique/ou 2000fcfa pour la carte business la carte ayant une validité d’un (1) an, en ce moment chacunest libre de recharger sa carte à sa guise selon son porte-monnaie. Le paiement en espèce contre un opérateur qui badge pour vous permettre d’accéder dans le bus.Une phase transitoire recommandée par les pouvoirs publics le temps nécessaire pour les usagers d’entrer en possession de leur carte TAP and GO dans un délai de 72h ».A en croire la société STECY. SA :«Jean Marie MBEGA rassure que : « Le système permet un traçage des recettes en temps et heures, nous ne pouvons pas délaisser une formule qui est très adéquate avec nos réalités. La priorité pour entrer dans nos bus est la carte Tap& Go ».