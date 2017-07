Cameroun : Assassinat d'une étudiante tchadienne, la CTDDH exige une enquête

CONVENTION TCHADIENNE POUR LA DEFENSE DES DROITS HUMAINS (C.T.D.D.H)



La Convention Tchadienne pour la Défense des Droits de l’Homme (CTDDH) est profondément choquée par l’assassinat immonde, lâche et barbare dont a été victime Mlle Aicha Abdel-Aziz Adam, Etudiante tchadienne à la Faculté de médecine de l’Université de Douala :



En effet, Mlle Aicha était sortie de son domicile suite à un appel téléphonique d’une de ses amies reçu le 08 Juillet 2017 aux environs de 18 heures 30 ; son corps n’avait été retrouvé que le lendemain 09 Juillet ; elle aurait succombé suite à ce qui ressemble à un acharnement sur sa personne parce qu’elle avait reçu treize (13) coups de poignard.



La Convention Tchadienne pour la Défense des Droits de l’Homme (CTDDH) exige des autorités Camerounaises toutes les diligences nécessaires liées aux impératifs d’une enquête impartiale afin de faire la lumière sur cette sauvagerie gratuite et inexplicable.



La C.T.D.D.H somme par ailleurs les autorités tchadiennes de se départir de leur apathie et irresponsabilités habituelles sur ces assassinats commis par des étrangers sur des ressortissants Tchadiens ; cette affaire doit mériter toute leurs attentions afin que cessent les crimes récurrents commis déjà sur beaucoup d’étudiants et ressortissant tchadiens au Cameroun.



La Convention Tchadienne pour la Défense des Droits de l’Homme(CTDDH) exige qu’en plus de l’enquête qui doit être diligentée pour retrouver et punir les coupables, les deux états doivent impérativement régler les suites de cette affaire au niveau diplomatique.



Fait à Ndjamena le 10 Juillet 2017



Le Secrétaire General

Mahamat Nour IBEDOU