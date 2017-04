Cameroun:Ce château privé qui fait du buzz

"; a déclaré le professeur Shanda Tonme dans une correspondance adressée mercredi,au premier ministre camerounais.Selon l'agence digitale d'informations www.lescoopsducamer.com , le diplomate-écrivain,par ailleurs président de la la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination exhorte,le Gouvernement, "". Cette disposition est le seul remède à l’enrichissement illicite, au pillage des caisses publiques qui s’est accéléré et à l’exportation frauduleuse des capitaux. En effet la ville de Yaoundé et ses environs sont couverts de chantiers d’immeubles gigantesques dont il est urgent de retracer les sources de financement. Il en est de même des pourtours de l’ambassade des Etats Unis dans le quartier du Golfe, où des résidences en milliards en nombre impressionnant, seraient la propriété de fonctionnaires dont le salaire dépasse à peine 300.000 FCFA.Jeudi,revenant sur l'affaire dite des "chateaux",l'agence digitale d'informations lescoopsducamer.com a publié en exclusivité la mise au point de l'intellectuel shanda Tonme( http://lescoopsducamer.com/ils-sont-tout-simplement-dangereux/ ) . Le défenseur des droits de l'homme constate avec regret que:"Le débat sur l’affaire a pris une tournure regrettable, en se glissant vers l’incitation à la haine et à la mise en danger de l’ordre public et de la cohésion nationale".