Cameroun : Comment acheter la presse papier en ligne

Une initiative fortement accompagnée par le Ministère de la jeunesse et de l’éducation civique ainsi qu’une vision du promoteur et Directeur Général de KIAMA S.A, Monsieur Fidel Hamma Molè, soutenue par le Ministère de la communication. Il s'agit d'une plateforme d’accès en ligne aux journaux et magazines.une preuve de l’utilité de cette solution qui met en exergue le meilleur de l’information. A travers ekiosque,accédez à toutes les Unes ainsi que le contenu intégral des journaux et magazines via votre smartphone, tablette ou ordinateur est possible. Désormais vos journaux et magazines sont à portée de main à moindre coût, partout et à tout moment, dès votre réveil chaque matin.