Cameroun:Deux mastodontes des postes et télécommunications se déploient en joint-venture.

Cette alliance entre CAMTEL et CAMPOST vise à développer des projets communs identifiés autour des pôles technologiques et commerciaux en vue de promouvoir des services innovants répondant aux besoins des clients, et de déployer les infrastructures et plateformes de services adaptées à la compétitivité du marché.

Concrètement, il s’agira pour ces mastodontes des postes et télécommunications de se déployer en joint-venture, notamment pour la commercialisation des services de télécommunications, la mutualisation des infrastructures, le développement d’offres pertinentes et avantageuses.

Pour le Directeur Général de CAMTEL, David NKOTO EMANE, « il était devenu nécessaire que les bras-séculiers de l’Etat, dans les secteurs des postes et télécommunications, unissent leurs forces afin de soutenir l’action du Gouvernement pour le renforcement de l’économie numérique au Cameroun ».

Quant au Directeur Général de la CAMPOST, Pierre KALDADAK, il affirme que cette convention marque un tournant décisif dans la vie des deux entreprises, qui sont les deux filles jumelles du Ministère des Postes et Télécommunications, autrefois deux Directions techniques dudit Département Ministériel. Pierre KALDADAK fait remarquer que CAMPOST et CAMTEL ont toujours fonctionné main dans la main, avec une complémentarité et une complicité légendaires. Il ajoute que le partenariat va permettre non seulement de s’installer confortablement dans le train gouvernemental en route pour l’émergence du Cameroun en 2035, mais aussi et surtout, de se démarquer de la concurrence de plus en plus rude. Il termine en réaffirmant que la qualité de service et la rentabilité seront au cœur de ce joint-venture qui prend corps aujourd’hui.

Les équipes conjointes vont immédiatement se mettre à l’œuvre pour définir les termes de références des différentes prestations à implémenter./.

--------------------------------------------------------------------

A propos de CAMTEL : Société à capitaux publics créée le 8 septembre 1998, CAMTEL œuvre au développement et à la modernisation des infrastructures de télécommunications au Cameroun. L’entreprise exploite actuellement le réseau national en fibre optique (Backbone) et 3 points d’atterrissement de câbles sous-marins qui permettent d’offrir des services de transmission, d’Internet très-haut-débit et de téléphonie aux opérateurs télécoms, aux entreprises et aux particuliers. CAMTEL construit actuellement le SAIL, le câble sous-marin qui reliera Kribi à Fortaleza au Brésil, sur 6000 km de linéaire dans l’océan Atlantique. Cette infrastructure apportera des capacités supplémentaires pour le développement de l’économie numérique au Cameroun et dans la sous-région Afrique Centrale.

Concernant CAMPOST : créée le 23 Avril 2004, CAMPOST est une Société à capital public ayant l’Etat du Cameroun comme unique actionnaire. Elle a pour objet d’assurer les missions de service public postal qui lui sont concédées par l’Etat, d’établir et d’exploiter les réseaux des services postaux et de fournir des prestations postales à caractère financier. La CAMPOST aujourd’hui, est une entreprise en pleine mutation au double plan technologique et managériale avec le retour à la camerounisation des cadres et du top management. CAMPOST a fait son entrée dans l’ère du numérique grâce à son infrastructure e-post, fruit de la coopération sino-camerounaise./.