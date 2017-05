Cameroun/Huile de palme: L’assainissement suit son cours

Composée des représentants des ministères du Commerce, de l’Agriculture et du Développement rural, de l’Industrie, des Mines et du Développement technologique et de la Chambre d’Agriculture, d’Elevage et des Pêches et des Forêts, des représentants des producteurs et des transformateurs, la mission a sillonné les bassins de production des régions du Littoral, du Sud-ouest et de l’Ouest. C’était dans le cadre de la poursuite de l’assainissement de l’espace commercial national envahi par les huiles végétales raffinées importées et non conformes au règlement technique national NC77 :2002-3Rev.1(2011) sur les huiles végétales raffinées, ceci en violation du prix de référence.

Sous la conduite du Dr Emmanuel Nkoulou Ada, cette mission s’est intéressée à l’appréciation globale de la filière et systématiquement par la structure de production et de transformation. Une véritable opportunité pour les membres, de poursuivre le test sur la nouvelle grille d’évaluation des capacités installées réelles, adoptées au courant de la campagne 2016. Au cours de la descente, l’on a procédé à un inventaire des stocks de matières premières et des produits finis, y compris la stéarine et l’huile de palmiste, à l’appréciation de l’impact de la commercialisation des huiles d’origine frauduleuse et non conformes sur la production locale. « Des usines que nous avons visitées laissent voir qu’elles sont en production. Malgré la faible production locale, ces unités de transformation font de leur mieux pour assurer la production de l’huile raffinée et donc, la consommation domestique et des ménages. Nous sommes satisfaits de ce que font ces entreprises. Le problème du non-approvisionnement se pose au niveau des agro-industries, non pas par rapport à certains agro industries », a déclaré le Dr Emmanuel Nkoulou Ada à la fin de la tournée à Bafoussam.

Dégâts des commerçants nigérians

La situation actuelle fait état des problèmes de politiques commerciales pour certaines unités de transformation. Le comité qui est une structure de veille essaie de dissiper ce malentendu, de manière à ce que l’harmonie qui a toujours existé entre les agro-industries et les transformateurs demeure. Le Dr Sonya Fanke, directeur d’une usine à Bomono par Douala espère que « le gouvernement pourra aider les opérateurs de la filière à atteindre leurs objectifs. » Par ailleurs, le refus de vente de l’huile de palme brute par la société Socapalm continue à se poser comme un réel handicap. Sur un autre plan, l’évasion du soja camerounais vers le Nigeria qui cause d’énormes dégâts à la filière, a été fortement dénoncée. En effet, après avoir passé une campagne à investir sur les intrants, l’encadrement des paysans et au moment de récolter et bénéficier des bienfaits des engagements, des Nigérians se retrouvent sur les marchés locaux et proposent des prix qui défient toute concurrence. C’est une bonne chose pour le paysan mais ce sont les devises qui sortent.

Si l’Etat veut promouvoir l’élevage, il faut le tourteau qui participe en grande partie dans la production du bétail. En attendant, les producteurs ont construit des petits foyers au sein des bassins de culture du soja, mais cela se passe la nuit et les voies de communication sont poreuses. Ce problème a été soulevé en dehors du déficit structurel de la production d’huile de palme brute qui s’élève à près de 130 mille tonnes, à en croire les propos de Jacquis Kemleu le secrétaire général de l’Association des Raffineurs des Oléagineux (Asroc) et président du Comité d’orientation du Centre technique de l’agroalimentaire (Cta) lors d’une rencontre avec la presse en décembre 2016.

L’Asroc accompagne entre autres le ministère du Commerce à encadrer les entreprises de la filière des oléagineux. Elles qui pratiquent désormais la fortification alimentaire, de même que les dosages sont respectés d’après les différents contrôles qui s’effectuent dans ces structures, avec le souci d’une meilleure protection des consommateurs.