Cameroun:La première agence digitale d’informations est née!

et première agence digitale d’informations lancée au Cameroundiffuse à partir de Yaoundé et en temps réel, l’actualité des dix régions du pays et donne une vue d’ensemble spécifique sur leainsi que le point de vue du Cameroun et des camerounais sur divers événements et développements internationaux.Selon son rédacteur en chef Lucien Carré Loumpata:«Nous disposons de bureaux dans les dix régions du Cameroun et plusieurs correspondants dans les arrondissements et au sein de la diaspora camerounaise ».La vingtaine de journalistes au démarrage de l’agence considère que les médias sociaux restent le réseau d’information et de communication le plus efficace pour l’avenir.L’agence Lescoopsducamer.com entend nouer les partenariats avec des agences à travers le monde pour offrir un contenu enrichi sur le Cameroun et les Camerounais. Il s’agit notamment de l’agence officielle turque de presse (Anadolu Agency), d’Associated Press, de l’Agence Xinhua (Chine Nouvelle), la plus grande et la plus influente organisation de média en Chine, de l’agence allemande DPA, de l’Agence France Presse et de plusieurs sites d’informations, radios, presse écrite et chaines de télévisions interressés.met l’accent sur la politique, l’économie, la culture, la société, la diplomatie, l’humanitaire, le sport, les droits de l’homme, l’environnement, l’agriculture, le multimédia et les sciences.L’agence créée en début mars 2017 veut en devenir le centre névralgique de l’actualité camerounaise.Déjà, une dizaine de dépêches par jour, les journalistes alimentent le fil info du site Web de l’agence, de ses applications et réseaux sociaux.Les responsables de l’agence lescoopsducamer.com estiment qu'il s'agit d'un média objectif faisant référence aux règles de l'art du traitement de l'information.Selon Blaz Noelle Laforture, la responsable communication et marketing de l’agence:«Le Cameroun ne disposait pas jusqu’ici d’une agence d’information capable de donner en temps réel l’actualité de l’arrière pays. lescoopsducamer est donc une organisation qui vend aux médias de l'information (textes, photos, vidéos, etc.) à la manière d'un grossiste fournissant des détaillants.Les particuliers peuvent également nous contacter à l’adresse lescoopsducamer@gmail.com pour avoir l’exclusivité et la totalité de nos dépêches. Car, nous diffusons seulement une partie de nos dépêches sur le site www.lescoopsducamer.com, de manière résumée ».