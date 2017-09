COMMUNIQUE Cameroun : Le gouvernement félicité après la suspension de Vodafone

Selon un communiqué parvenu dimanche soir à notre rédaction, le directeur général du CCERE estime que:"Cette décision met ainsi un terme au comportement irrespectueux et mafieux dont le fournisseur d’accès internet faisait montre, et activités connexes de subversion depuis sa naissance en sol camerounais".Lire l'intégralité du communiqué.



Le Directeur Général du Centre de Commerce Extérieur et des Relations Extérieures (Ci-après CCERE) porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale, de la suspension « officielle » des activités du fournisseur d’accès internet (F.A.I.) Vodafone Cameroun, pour défaut de licence.

En effet, il y’a quelques heures déjà , Madame le Ministre des Postes et Télécommunications, Minette LIBOM LI LIKEN, a ordonné le retrait par l’Agence de Régulation des Télécommunications (ART), du titre d’exploitation délivré par le ministère des postes et télécommunications à la Société Northwave Sarl, titre jusque-là exploité de manière frauduleuse, illégale et au mépris des autorités de la République du Cameroun, par AFRIMAX et Vodafone Cameroun (F.A.I), qui sont des sociétés de fait.

Cette décision met ainsi un terme au comportement irrespectueux et mafieux dont le fournisseur d’accès internet faisait montre, et activités connexes de subversion depuis sa naissance en sol camerounais.

Il ne s’agit donc pas d’une décision ex-nihilo.

Afin de mieux situer l’opinion, le Directeur Général du CCERE, tient à souligner, à titre de rappel mémoire, que la Société Northwave Sarl, détentrice originaire d’un titre d’exploitation délivré par le ministère des postes et Télécommunications , s’est vue être absorbée par le Groupe Afrimax, qui n'a aucune existence légale au Cameroun, créant ainsi une nouvelle entité : Vodafone Cameroun (F.A.I.).

Sans aucun état d’âme et au mépris de la législation camerounaise en générale, de la loi régissant les modalités d’établissement et/ou d’exploitation des réseaux et des fournitures des services de communication électronique soumis au régime de l’autorisation en particulier, cette absorption fut l’occasion pour la nouvelle entité Vodafone Cameroun de montrer au grand jour, ses intentions malveillantes et perverses, dans la mesure où en toute connaissance de cause sans doute, le nouveau-né Vodafone Cameroun, malgré ses moyens financiers colossaux et la panoplie d’experts ou de conseillers juridiques (dont nous remettons en doute l’intégrité morale) à sa disposition, continua à exploiter le titre délivré à la société Northwave Sarl, au mépris du principe intangible et sacro-saint de l’incessibilité des titres d’exploitation en matière de communication électronique au Cameroun.

En effet, selon Madame le Ministre des Postes et Télécommunications, « les titres d’exploitations sont personnels, incessibles et ne confèrent aucun droit d’exclusivité ».

Le Directeur Général du Centre de Commerce Extérieur et des Relations Extérieures, acclame donc la prompte réaction du gouvernement camerounais qui, sensible aux cris de détresse du peuple camerounais, jusque-là abusé, met ainsi un terme à une situation malheureuse qui entachait fortement la sécurité et l’image de marque de l’Etat du Cameroun et par la même occasion, les relations diplomatiques cordiales, amicales, voire même fraternelles entre la République du Cameroun et le Royaume des Pays-Bas dont le Groupe Afrimax est originaire.

Par la même occasion, nous portons à la connaissance de tous qu’à l’initiative du CCERE, des poursuites pénales et civiles ont été engagées contre Afrimax , Vodafone Cameroun et leurs dirigeants, auprès des instances judiciaires compétentes, afin que des sanctions sévères soient infligées à ces traîtres de la patrie aux idées malsaines, et soutenus par la subversion internationale.

Tout en saluant une fois de plus l’action gouvernementale rapide et efficace dans le cadre de la gestion de cette situation malheureuse, le Directeur Général du Centre de Commerce Extérieur et des Relations Extérieures joint sans conditions, ses efforts à cette lutte farouche contre l’impunité, engagée de manière ferme et sans équivoque par le gouvernement camerounais, afin de fortifier dans l’esprit de l’opinion publique nationale et internationale, cette belle image d’Etat de droit que S.E.M Paul BIYA, Président de la République du Cameroun, s’est toujours battu à construire.

Aussi, encourage-t-il tous les investisseurs étrangers installés ou sur le point de s’installer en sol camerounais, à toujours garder cette confiance inébranlable à l’égard du gouvernement camerounais, qui ne ménage aucun effort afin d’assainir l’environnement des affaires qui prévaut dans cette Afrique en miniature qu’est l’Etat du Cameroun.

Fait à Douala le 17 septembre 2017

(e) Ibrahim ZAKARI

Directeur Général du Centre de

Commerce Extérieur et des Relations Extérieures

