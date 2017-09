Cameroun : Le mythique chef traditionnel de 3e degré du village Nkolnguet succombe à un arrêt cardiaque en pleine réunion

Âgé de 84 ans, l'inlassable bâtisseur de la communauté autochtone de Nkolnguet vient de succomber à un arrêt cardiaque le jeudi 14 septembre 2017 dans l’après midi vers 14h50 dans son domicile situé dans l'enceinte de la chefferie traditionnelle de 3e degré de Nkolnguet dont il tenait le trône depuis l'année 1973.



Le décès est survenu durant une réunion d'évaluation et de programmation du recensement des populations résidents dans le village dont il devait entamer le 29 septembre du mois en cours sur autorisation du préfet de la Mefou et Afamba, qui a marqué son accord suite à la demande écrite qui lui a été faite le mardi le 12 septembre dernier par le chef du village.



Le BATISSEUR comme le surnommait ses administrés voulait mettre fin aux maux qui minent sa communauté et faciliter les enquêtes menées par l'autorité publique relativement aux derniers événements enregistrés ses derniers jours dans le village, à savoir : l'assassinat d'un fils du village (son neveu) et les tensions incessantes entre les riverains attisés par une main invisible.



Dr AMOUGOU BALLA

Attaché de presse de la chefferie traditionnelle de 3e degré de Nkolnguet