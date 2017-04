Cameroun : Les Populations exigent un dialogue

« C’est un soulagement de pouvoir de nouveau communiquer. Mais les dommages ont été tellement importants. C’est décourageant » a fait savoir Tasi Ntang Lucas. Il est le leader des enseignants anglophones.Selon lui, le gouvernement a pris certaines mesures pour résoudre le problème des minorités anglophones. « Nous devons saluer cela. Mais il leur a fallu 56 ans pour se rendre compte des souffrances de minorités anglophones » dit-il.Compte tenu de tout cela, il est d’avis que le dialogue est nécessaire et fondamental. « Que ce soit dans le sud-ouest et le nord-ouest, nous posons une seule condition : la libération des prisonniers liés à cette crise. S’ils continuent de manipuler, d’intimider, d’enlever des gens, la situation ne va pas s’améliorer » ajoute t-il.En tout état de cause, l’internet constitue une nécessité fondamentale. Il urge d’organiser un dialogue franc avec le gouvernement ; c’est aussi le sentiment de la société civile.« On ne saute pas de joie au point de poster des messages sur Facebook. C’est un devoir pour le gouvernement d’assurer la fourniture d’internet » a soutenu pour sa part, un étudiant camerounais.