Cameroun:Les consommateurs exigent 100 millions de francs cfa à Orange Cameroun

Plus d'un millier de consommateurs d'Orange se sont retrouvés jeudi après midi au siège de la Ligue Camerounaise des consommateurs à yaoundé dans la capitale politique camerounaise,pour réclamer des réparations à Orange Cameroun.Pour Delor Magellan Kamgaing:"la crise qui vient d'opposer l’entreprise de téléphonie mobile Orange Cameroun, à l’opérateur national Camtel a été néfaste pour les consommateurs qui pourtant avaient fait confiance à la multinationale Orange".Pour préparer au mieux cette riposte des consommateurs face au préjudice causé par les perturbations enregistrées sur le réseau Orange, le président de la LCC a tenu une rencontre populaire des consommateurs jeudi au siège de l’organisation.Au terme de cette rencontre,les victimes déclarées ont donné mandat au président de la Ligue Camerounaise des Consommateurs,d'engager des pourparlers avec les responsables de la société Orange cameroun,aux fins d'obtenir 100 millions de francs cfa représentant les frais de réparation des préjudices subis.Les consommateurs entendent aller plus loin au cas où leurs doléances ne seront pas respectées par Orange cameroun.

Joint au téléphone au cours de la concertation,un haut responsable d'Orange a indiqué que:"Orange cameroun n'est pas responsable des désagréments subis par ses consommateurs "avant d'annoncer par ailleurs que "Orange Cameroun entend demander réparation des préjudices à Camtel".

A en croire Eric Pela ondobo de la Cameroon telecommunications:"C'est depuis le mois de juillet 2017 qu'est apparu des divergences dans la collaboration avec Orange cameroun,obligeant Camtel à suspendre le service de liaisons d'interconnexion,à ce partenaire.Au moment où la patience et la bonne volonté dont notre entreprise a fait preuve,cette malencontreuse situation connait un dénouement".

A la genèse de cette incompréhension,en date du 23 novembre 2016,la société Orange cameroun avait commandé une série de liaisons en capacités managées.Camtel s'était alors exécuté en procédant à l'installation de ces liaisons d'interconnexion qui ont été entièrement réceptionnées sur la base des procès-verbaux dument signés par les deux parties.