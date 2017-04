Cameroun/Meiganga : Trois trafiquants arrêtés

Entre les mains des trafiquants, ont également été saisies, deux peaux de crocodile au cours d’une opération menée par les agents du ministère des Forêts et de la Faune de la délégation départementale du Mbere, en collaboration avec la brigade territoriale de gendarmerie territoriale. L’un des trafiquants est parti de Garoua avec certains produits à bord d’une voiture de marque Toyota, grise, pour Meiganga où il est entré en contact avec un complice. L’équipe d’arrestation a suivi la voiture dès son arrivée à Meiganga à un lieu situé près d’une station à essence. Les trois trafiquants ont été arrêtés au moment où ils sortaient les peaux des sacs pleins de grains de maïs.

D’après l’un des membres de l’équipe, ils étaient sur le point de commencer la transaction lorsque les agents des Forêts et de la Faune sont rapidement entrés et les ont arrêtés. Les peaux étaient cachées au milieu des grains de maïs pour permettre au trafiquant âgé d’une quarantaine d’années, de passer les points de contrôle lors de son trajet, sans être découvert comme transportant des parties d’espèces protégées. Il est parti de Garoua avec des documents justifiant qu’il voyageait avec du maïs.

Activité de façade

Les enquêtes préliminaires ont établi qu’une vente illégale de peaux de lion, crocodile et panthère était sur le point d’être menée dans la ville et les agents des Forêts et de la Faune se sont associés à la gendarmerie nationale pour arrêter les trafiquants. L’opération a été menée avec l’assistance technique de « The Last Great Ape Organisation » (Laga). S’ils sont déclarés coupables, les trois trafiquants risquent jusqu’à 3 ans d’emprisonnement pour trafic d’espèces fauniques protégées. Le commerce illégal de ces espèces affecte sérieusement leur capacité à survivre. Le lion fait face à un sérieux challenge de survie au Cameroun, avec juste quelques centaines qui restent dans la nature, dans la partie nord du pays. Le commerce est transfrontalier, le Nigeria étant l’une des destinations s’agissant de peaux de lion venant du Cameroun.

Selon des sources proches du cas, l’un des trafiquants a un certain nombre de connexions internationales au Nigeria, Tchad et au-delà, attestant du caractère international de leur activité, laquelle est bien organisée. Le trafiquant basé à Meiganga, selon les mêmes sources, est l’acheteur des produits tandis que le trafiquant basé à Garoua est le fournisseur et collecteur. Il fournit également la contrebande de la faune aux clients basés à Yaoundé et Douala. Il est aussi suspecté de trafic d’or. D’autre part, le trafiquant de 38 ans basé à Meiganga est propriétaire d’un restaurant au cœur de la ville. Les trafiquants utilisent généralement un business de façade comme couverture de leur activité souterraine et les restaurants sont des endroits opportuns pour établir des contacts avec les acheteurs et les vendeurs.

L’année dernière, le même genre de situation a été observé à Ebolowa où deux personnes ont été arrêtées pour trafic d’ivoire. L’un d’eux possédait un restaurant comme activité de façade et dans le restaurant, un morceau d’ivoire sculpté était librement suspendu en tant qu’annonce du genre d’affaire gérée par le propriétaire du restaurant.