Cameroun : Mort suspecte d'une étudiante de l'université de Ngaoundéré

Ngaoundéré, capitale de la région de l'Adamaoua vient de voir passer de vie à trépas l'étudiante ABENG Michelle de 3éme année de la faculté des arts, lettres et sciences humaines à l'université de Ngaoundéré.



Elle est la fille cadette de la secrétaire de direction ZEH Eulalie et du professeur agrégé BITOM OYONO Dieudonné Lucien, vice-recteur et directeur de la coopération internationale dans la dite institution universitaire.



Les cops sont fâchés et veulent savoir de quoi est morte leur camarade qui s'apprêtait à signer un contrat en qualité de mannequin avec une grosse maison de couture de la place parisienne.



ABANDA Clobert