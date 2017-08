Cameroun:Prime Potomac signe une convention avec le Labogenie

Du beau monde ce mercredi, 16août 2017 à la salle des conférences de la direction générale du Laboratoire national de génie civil. Ben Modo,le Président directeur général du Groupe Prime Potomac y est arrivé à la tête d'une importante délégation d'experts pour signer avec son homologue,Jean Moufo,le directeur général du Labogenie.Moment très important pour le patron du Labogenie qui a estimé qu'il s'agit d'uJe vais récupérer ces posts et t'enverrain "challenge" pour l'entreprise qu'il dirige.D'après Jean Moufo:"nos essais vont permettre d'accompagner Prime Potomac pour atteindre son plan d'assurance qualité-prix". Le directeur général a invité séance tenante,ses ingénieurs pour une mobilisation immédiate.Pour Jean Moufo:"Le profil du personnel sera accompagné à dessein.Nous allons relever le défi ". 48 heures chrono! L'accord avec le Labogenie est très positif,selon Ben Modo,le PDG de Prime Potomac qui a souligné à plusieurs reprises que le Labogenie est meilleur au Cameroun. Prime Potomac a souligné par ailleurs que:" Le DG du Labogenie a accepté de se déployer et que ça va aller trop vite".Les deux nouveaux partenaires se sont convenus de se retrouver sur le chantier dans 48heures,c'est-à-dire vendredi, 18 août 2017". Pour le Labogenie et Prime Potomac,"la Can 2019 a commencé "!