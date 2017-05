Cameroun: Un trafiquant d’ivoires arrêté à Yaoundé

C’est à la suite d’une fouille opérée dans la voiture que l’homme a été interpelé aux alentours du quartier Bastos à Yaoundé. L'opération menée par la délégation régionale des Forêts et de la Faune de la région du Centre, en collaboration avec la police, a été techniquement assistée par The Last Great Ape Organistion (Laga). Elle fait partie de l'initiative du gouvernement visant à suivre et à poursuivre les trafiquants de la faune. Selon les enquêtes préliminaires qui ont été révélées par une source proche de l'affaire, l'homme a quitté la ville balnéaire de Kribi dans la matinée du lundi 22 mai à destination de Yaoundé.

Techniques de dissimulation

A son arrivée à la gare routière du quartier Mvan, il a emprunté une autre voiture et s'est dirigé vers le nord de la ville. Malheureusement pour lui, sous surveillance depuis quelque temps, il sera suivi et arrêté pendant. Lorsque l'homme a ouvert le sac pour le contrôle, deux défenses d'ivoire ont été découverts sous des sous-vêtements qu'il avait utilisés pour les envelopper. En effet, les trafiquants sont habitués à diverses techniques de dissimulation et beaucoup affirment que c'est la première fois qu'ils découvrent l'utilisation de sous-vêtements pour cacher l'ivoire. Les mêmes sources anonymes révèlent que l'homme de 37 ans résidant à Kribi, avait l'intention de se rendre à Meiganga dans la région de l’Adamaoua pour se procurer plus de produits fauniques, mais devait d'abord livrer ceux qu'il avait ramené de Kribi pour Yaoundé.

La ville de Meiganga semble se transformer depuis quelques mois en un centre de trafic dans sa région. Une opération y a été menée en avril dernier au cours de laquelle trois personnes ont été arrêtées pour trafic de peaux de lions et de panthères. Le trafiquant a été extirpé du véhicule et emmené au poste de police, où on pouvait l'entendre soutenir qu'il ne s'agissait pas d'ivoire, mais des os de bétail sculptés pour inciter les clients à les acheter. Il s'agit d'une nouvelle stratégie de défense utilisée par les trafiquants d’ivoire. Les prix de l'ivoire illégale sont à la hausse depuis plusieurs décennies et cela entretient le marché noir de l'ivoire où d'énormes bénéfices peuvent être réalisés et pour cette raison. Certains tentent même de vendre des os quand ils ne peuvent pas avoir de l’ivoire. Les agents des eaux et forêts ne sont généralement pas trompés par cette manœuvre car ils savent très bien la différence entre les deux et une technique utilisant les « lignes Schreyer » est utilisée en cas de doute.

La loi de 1994 sur la faune interdit le commerce des espèces sauvages protégées. Les trafiquants arrêtés qui enfreignent la loi peuvent faire l'objet d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans et d'une amende allant jusqu'à 10 millions de FCFA. Les agents de la faune mènent actuellement des enquêtes préliminaires en vue des poursuites judiciaires et les chefs d'accusations, notamment la détention, la circulation et la commercialisation illégale de l'ivoire et l'abattage d'une espèce protégée. Dans le cas d'espèce, un éléphant au moins a été abattu par le suspect qui est actuellement derrière les barreaux. Il a été présenté au procureur de la République deux jours après son arrestation.