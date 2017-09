Cameroun : Yaoundé accueille les assises du Management Comity du SAIL

Ce vendredi à Yaoundé, il y aura la signature du Mémorandum of understanding entre les membres actuels du consortium (la Chine, le Cameroun, le Brésil) et la Guinée équatoriale qui veut faire partie du consortium.

Trois mois après leur rencontre en Chine, les membres du comité managérial se retrouvent dans la capitale politique camerounaise pour évaluer l'etat d'avancement du projet de construction d'un câble sous marin,long de 6000 kilomètres entre kribi,la ville balnéaire,sur les bords de l'océan atlantique, au Sud du Cameroun et Fortaleza au Brésil.

A son arrivée jeudi soir,à l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen,Jiang zheugxin,vice-président de China unicom a exprimé sa joie d'être au Cameroun, dans le cadre du renforcement des relations économiques entre la Chine et le Cameroun.

Jiang zheugxin qu'accompagnent yang xueke,directeur général de China unicom Brésil, Caoyunbo,le vice-chairman de Huawei Global et Li Chong s'est dit honoré par l'accueil à lui réserver par les responsables de la cameroon télécommunications;avec en tête de la délégation, le directeur général adjoint Richard Maga.

Outre la validation des différentes orientations arrêtées par l'équipe technique lors de la réunion préparatoire de jeudi, à l'hôtel Sofitel Mont febe, le consortium va permettre à la Guinée équatoriale de solliciter son entrée dans le comité managériale.

Les membres du management community projettent une descente ce samedi à kribi,afin de s'assurer de la date de pose du premier mètre du câble sous marin.

A partir du projet de pose de câble sous-marin entre kribi et Fortaleza, le Cameroun devient le premier pays africain à mettre en place un câble sous marin entre deux continents.