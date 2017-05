Centrafrique : L'Union Africaine appelle à une "mobilisation continue"

Le Président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, condamne fermement les attaques ignobles perpétrées par des assaillants armés, les 8 et 13 mai 2017, à Bangassou, dans le sud-est de la République centrafricaine (RCA), et dans les environs de cette localité, contre la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en RCA (MINUSCA), faisant plusieurs morts et blessés parmi les casques bleus. Il condamne tout aussi fermement les actes de violence criminels ciblant les civils dans ces zones, qui ont causé des pertes en vies humaines et induit de nouveaux déplacements de populations.



Le Président de la Commission présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux personnes blessées lors de ces violences. Il réaffirme le soutien de l’UA aux autorités centrafricaines, ainsi que sa pleine solidarité avec la MINUSCA et le peuple centrafricain en ces moments difficiles. Il loue l’action déterminante de la MINUSCA et des forces de défense et de sécurité intérieure centrafricaines dans la sécurisation des institutions, ainsi que dans la protection des personnes et des biens sur le territoire national, et les encourage à persévérer dans leurs efforts.



Le Président de la Commission souligne la nécessité d'une mobilisation continue de l'Afrique et de l'ensemble de la communauté internationale en appui aux efforts de stabilisation et de consolidation de la paix en RCA. À cet égard, l'UA continuera à œuvrer de concert avec la région, les Nations unies et d'autres acteurs internationaux pour aider la RCA à surmonter les défis multiples auxquels elle est confrontée et à parvenir durablement à la paix à laquelle aspire si profondément ses populations.