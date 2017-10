Centrafrique : La MINUSCA condamne les violences survenues a Kembé

14 octobre 2017 – La Mission de stabilisation multidimensionnelle intégrée des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) a appris avec consternation la nouvelle des violences meurtrières survenues cette semaine à Kembé, dans la préfecture de la Basse Kotto (sud de la RCA). La Mission condamne avec fermeté la poursuite des affrontements dans cette préfecture entre éléments de groupes d’auto-défense et du Mouvement pour l’Unité et la Paix en Centrafrique (UPC).



Selon les informations reçues, ces violences auraient entraîné la mort de plusieurs membres de la communauté musulmane. La MINUSCA et le Gouvernement centrafricain vont dépêcher dans les prochaines heures une mission conjointe à Kembé pour prendre toute la mesure de la situation sur place.



La MINUSCA déplore la vague de violence déclenchée à partir de Bangassou, depuis le mois de mai, dans les préfectures de la Basse-Kotto et du Mbomou, et qui a fait plusieurs victimes, y compris parmi les casques bleus. Ces violences ont contribué à augmenter le nombre des personnes déplacées et paralysé le travail des humanitaires.



Pour répondre à ce défi de sécurité dans les deux préfectures et conformément à son mandat de protection des populations civiles, la MINUSCA a déployé, dans la mesure de ses capacités actuelles, des casques bleus à Bangassou, Mobaye, Zémio, Rafai et Obo. La Mission entend poursuivre ses efforts en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales centrafricaines.