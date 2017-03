Centrafrique : La MINUSCA intervient à Bria contre des éléments armés

25 mars 2017 – Des casques bleus de la MINUSCA ont essuyé des tirs des anti-balakas vendredi dans la localité de Gobolo, à Bria (préfecture de la Haute-Kotto, est de la RCA) alors qu’ils intervenaient pour protéger la population des violences perpétrées par ces éléments armés. La MINUSCA a immédiatement riposté à cette attaque dont le bilan est d’un mort, deux blessés et neuf détenus parmi les assaillants. Un civil a également été blessé.



La situation dans la localité reste calme malgré une certaine tension après ces confrontations au cours desquelles la MINUSCA a également récupéré des armes à feu. Les assaillants interpelés seront remis aux autorités judiciaires.



La MINUSCA condamne cette attaque contre les populations civiles et les casques bleus et rappelle que porter atteinte à la vie d’un soldat de la paix peut être considéré comme un crime de guerre et passible de poursuites judiciaires. La MINUSCA dénonce les manœuvres des anti-balakas et des autres groupes armés, notamment la manipulation et l’utilisation des populations locales contre les casques bleus.



La MINUSCA dénonce également les violences récentes à Bakouma, dans la Haute-Kotto ainsi que dans les localités d’Agoudou-Manga, Yacine et Waza Waza, près de Bambari (préfecture de Ouaka), qui sont le résultat des affrontements entre le Mouvement pour l’Unité et la Paix en Centrafrique (UPC) et la coalition dirigée par le Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) et dont font partie les anti-balakas. La MINUSCA s’attèle à vérifier sur le terrain la réalité des violences et, à cet effet, elle mène des patrouilles dans la zone d’Agoudou Manga – Yacine de même qu’à Bakouma où elle a déployé des troupes.



La MINUSCA condamne fermement les violences de ces groupes armés et leur rappelle qu’ils porteront l’entière responsabilité de tous leurs actes. La MINUSCA rappelle à ces ennemis de la paix que rien ne saura altérer sa détermination et son engagement indéfectible à protéger les populations civiles et les institutions et à œuvrer pour le retour d’une paix et d’une stabilité durable en RCA.