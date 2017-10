INTERNATIONAL Centrafrique : attendu à Bangui, le secrétaire général de l’ONU va se rendre au PK5

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Octobre 2017 modifié le 24 Octobre 2017 - 00:21

Le 27 octobre, le Secrétaire général prononcera un discours à l’Assemblée nationale, avant de visiter PK5 et de s’entretenir avec des représentants d’associations de femmes et de jeunes.

Bangui, 23 octobre 2017 – Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, entame mardi après-midi une visite en République centrafricaine (RCA), marquée par plusieurs rencontres avec les autorités et différents acteurs centrafricains à Bangui et à Bangassou.



Le Secrétaire général arrive dans la capitale centrafricaine le 24 octobre, date de la commémoration de la Journée des Nations Unies, dont il assistera à la cérémonie officielle aux côtés du Président de la République, Faustin Archange Touadéra. Auparavant, le Secrétaire général déposera une gerbe de fleurs en mémoire des casques bleus des Nations Unies morts pour la cause de la paix en RCA.



Le Secrétaire général et le Président de la République se retrouveront le mercredi 25 octobre, au Palais de la Renaissance, pour un tête-à-tête suivi d’une déclaration à la presse. Le Secrétaire général se rendra ensuite à Bangassou où il rencontrera les responsables locaux, des déplacés internes ainsi que les membres de la Coordination des acteurs de la cohésion sociale. Il s’entretiendra également avec le personnel civil et en uniforme de la MINUSCA à Bangassou.



Le jeudi, 26 octobre, le Secrétaire général prendra part aux côtés du Chef de l’Etat, à la Présidence, à une réunion sur le processus de Désarmement-Démobilisation-Réintégration (DDR), avant de se rendre ensemble au Monument des Martyrs pour rendre hommage aux victimes centrafricaines. Ensuite, le Secrétaire général recevra, à la MINUSCA, les représentants de partis politiques, de la société civile, des responsables religieux et des défenseurs des droits de l’homme ainsi que l’Union africaine (UA) et la Mission technique de l’Union européenne (EUTM).



Le 27 octobre, le Secrétaire général prononcera un discours à l’Assemblée nationale, avant de visiter PK5 et de s’entretenir avec des représentants d’associations de femmes et de jeunes. Dans l’après-midi, le Secrétaire général répondra aux questions de la presse à l’aéroport de Bangui-Mpoko avant de quitter la RCA.



Dans un message diffusé la semaine dernière, le Secrétaire général a exprimé sa « solidarité personnelle et l’engagement sans faille des Nations Unies” aux côtés des Centrafricains, à qui il demande de choisir la paix et de privilégier le dialogue.



Il a souligné que la visite lui permettra d’échanger avec le Gouvernement centrafricain “sur les stratégies concrètes pour relancer un dialogue afin de sortir une fois pour toutes de la crise” mais également “d’évaluer les besoins de notre Mission sur le terrain afin qu’elle puisse mieux protéger la population civile.”





Dans la même rubrique : < > Un soutien mondial aux jeunes agriculteurs d’Afrique comme solution au chômage des jeunes Poll:China’s international clout to continue its rising momentum Le représentant spécial de l’ONU pour le Sahara en tournée dans la région