ANALYSE Centrafrique: le réseau des Journalistes. Connetion2:

Alwihda Info | Par CCPR - 2 Juin 2017 modifié le 2 Juin 2017 - 12:05

L'Exécutif et le Législatif sont en guerre ouverte et les médias dans la marre aux crocodiles.

1,6

Des faussaires en bande organisée dans les médias empêchent la bonne lisibilité de la grave crise centrafricaine et manipulent les politiques ou bien ce sont ces soi-disant journalistes qui sont manipulés. Les observateurs extérieurs échoueront à tous les coups dans leur volonté d'aider ce pays qui se suicide, ou euthanasié par ses propres enfants. La Justice n'existe pas. L'Exécutif et le Législatif sont en guerre ouverte et les médias dans la marre aux crocodiles.

Certains journalistes de formation comme Chris Can et Prosper Yaka en sont une illustration.

Démonstration:

Et de Prosper Yaka alias Essien Zacharie (voir notre article: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1570874269600041&type=1)

• Chris Can 31 mai 2017 à 11h44: Chris Can alias Gaétan Kabasha, le Curé avatar de Bakouma était le 1er internaute à publier les deux photos de la manifestation des femmes de Bangassou sur son mur avec montage-photo (retraitement informatique) de la banderole de la manifestation en commettant, sans doute de manière volontaire pour mieux indiquer que dans cette ville, que toutes les femmes sont illettrées, une grosse faute d'orthographe ( ASSACINATS au lieu de ASSASSINATS). Aussi, en agrandissant l'image, on voit aisément que le point d'interrogation " ! " est en couleur noire alors que le reste des caractères du texte est en vert, ce qui indique un trucage informatique. Les auteurs annoncent "Monsieur le President, les femmes de #Bangassou sont debout!

Bravo les mamans!!!"



• Prosper Yaka 31 mai 2017 à 11h48: Aussitôt ce confrère, effectue le partage. En indiquant une autre source: Gaétan Kabasha alors qu'à 11h48 (aucune des deux photos) n'apparaît sur le mur de l'avatar Gaétan Kabasha qui n'est autre que, rappelons-le, Chris Can (le lapsus de Prosper Yaya est révélateur.

Essien Zacharie 31 mai 2017 à 14h31: Essien Zacharie alias Prosper Yaka publie les deux photos en utilisant les mêmes termes que Gaétan Kabasha "Manifestations des femmes de Bangassou pour dire non aux antibalaka.".



• Gaétan Kabasha 31 mai 2017 à 12h35: Gaétan Kabasha avatar et alias Chris Can republie les mêmes photos de Chris Can en accusant les antibalaka comme suit "Manifestations des femmes de Bangassou pour dire non aux antibalaka." alors qu'il était indiqué dans le post que les femmes manistaient pour réclamer le DDRR. Ah ! Ces femmes rebelles, antibalaka, autodéfense, UPCistes, FRPCistes s'unissent pour prendre la MINUSCA en otage. "



• Fridolin Ngoulou 31 mai 2017 à 14h23: Fridolin Ngoulou de la RJDH-RCA est la 3ème personne à publier les deux mêmes photos à son tour...on voit les réseaux des journalistes...



• Et les antennes:

Fleury Venance Agou de RJDH-RCA , voaafrique.com, Abel SPRANG, Esteber J. Galiano, @SaberJendoubi





On comprend le silence radio dans ce réseau des journalistes et le Réseau des journalistes pour les droits de l'homme RJDH-RCA. Un internaute a bien flairé le coup, Benjamin Aymar Ngregbamba Yanguere.



Michel Chantry, secrétaire-général du CCPR, le 02/06/2017







Dans la même rubrique : < > LE PEN – MACRON : le choix imposé entre deux losers Le Président malien dit vouloir se représenter aux présidentielles Congo Brazzaville: Le Président éternel nie toute crise post électorale