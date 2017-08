Charlottesville, Virginie, LSF demande une enquête internationale

L'organisation Liberté Sans Frontière LSF a dans un communiqué de presse appelé les Etats unis à accepter une enquête internationale sur les violations des droits de l'homme survenues à Charlottesville, Virginie. LSF demande aux grandes puissances d'exiger une enquête internationale pour pouvoir démontrer au moins une fois qu'il nya pas deux poids et deux mesures dans le traitement des dossiers de cette nature. LSF se demande pourquoi exige t-on des régimes africains de passer par des enquêtes internationales et la CPI alors qu'on ferme les yeux s'il s'agit des violations des droits de l'homme perpétrées en Occident? Charlottesville, Virginie, dans la nuit de mercredi 16 à vendredi 17. Un chant d'espoir et des centaines de bougies pour éclairer ces temps troublés de haine. Tous sont venus rendre hommage à celle qui a été tuée par un suprémaciste blanc, samedi 12 août, à Charlottesville, en Virginie. Heather Heyer avait 32 ans. Elle avait fait de sa vie un combat pour la justice et le pacifisme. Un combat salué mercredi 16 août au soir par ses parents, dévastés et dignes, lors d'une cérémonie hommage.