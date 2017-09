Cheikh Hissen Hassen persiste et signe, il obtient le soutien du Président Deby

Deux heures après la grande Prière à l'occasion de la fête du Tabaski, le Président du Conseil supérieur Islamique Chekh Hissène Hassan a prit la parole au Palais Rose à l'occasion de la présentation de ses vœux au Chef de l'Etat. Le Président du Conseil Supérieur Islamique a repris la même thématique traitée à la mosquée ce matin par l'Imam Ahmat Annour. Il a insisté sur le conflit qui oppose Tidjania et Ansar Alsunna. "des mosquées poussent tous les jours sans autorisation et avec une idéologie de nature extrémiste". Le Président du Conseil supérieur islamique ne rate aucune occasion pour exposer sa théorie qui consiste à accuser Ansar Alsunna d'idéologie extrémiste et contraire à l'islam. Il a accusé cette fois-ci et publiquement des administrateurs et des hauts responsables de l'Etat de perturber la mission du Conseil Supérieur Islamique. Il a appelé le Chef de l'Etat tchadien à intervenir. Qui sont ces hautes autorités qui perturbent la mission du CSI? Même si le Cheikh Hissein n'a pas été précis, un des conflits avec le gouverneur du Ouaddaï a été mis sur la place publique. Le gouverneur du Ouaddaï a relevé de ses fonctions le représentant du Conseil supérieur Islamique Cheikh Abdoulaye Issakha. Et malgré l'opposition du CSI qui a dépêché à Abéché une mission, le gouverneur du Ouaddaï est resté ferme sur ses positions. ​Prenant la parole, le Président Idriss Deby a apporté un soutien ferme et sans ambigüité au Conseil Supérieur Islamique (...) suivre la réponse du Président Idriss Deby sur http://www.alwihdainfo.com/Le-President-tchadien-apporte-un-soutien-ferme-au-Conseil-Superieur-Islamique_a57375.html





Abdelhamid Ismaïl

Alwihda info