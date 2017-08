INTERNATIONAL Chine : Deux Tchadiens en séminaire sur la lutte contre le paludisme

Les deux participants du Tchad à ce conclave sont Dr Djiddi Ali Sougoudi, Médecin infectiologue et coordonnateur du PNLP et Dr Mahamat Abdoulaye, chef de Section de Gestion et Approvisionnement (GAS) du PNLP. Les deux cadres du PNLP affirment avoir beaucoup appris de l'expérience chinoise et promettent de revenir au pays avec une nouvelle vision de lutte contre le paludisme. Sur invitation du Gouvernement Chinois, deux cadres du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) du Tchad sont en formation et échange d'expériences au SEMINAIRE SUR LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME POUR LES OFFICERS DES PAYS D'AFRIQUE FRANCOPHONES du 24 juillet au 13 Août 2017 à l'institut des maladies parasitaires de la province de Jiangsu dans la ville de Wuxi.Il s'agit d'une riche retrouvaille de 12 pays francophones qui assistent à cette formation au cours de laquelle les spécialistes et professeurs chinois ont démontré comment la Chine est parvenue à éliminer le Paludisme qui ne demeure plus une menace. Autrefois, des millions de chinois étaient sous la menace du paludisme avec la présence de plusieurs formes de parasites de la maladie dont le Plasmodium ovalé, Vivax et falciparum. La Chine a mis en place une politique sanitaire efficace ayant permis d'abord de controler le paludisme puis d'éliminer cette redoutable maladie qui reste la première cause de mortalité au Tchad.Les deux participants du Tchad à ce conclave sont Dr Djiddi Ali Sougoudi, Médecin infectiologue et coordonnateur du PNLP et Dr Mahamat Abdoulaye, chef de Section de Gestion et Approvisionnement (GAS) du PNLP. Les deux cadres du PNLP affirment avoir beaucoup appris de l'expérience chinoise et promettent de revenir au pays avec une nouvelle vision de lutte contre le paludisme.

Le paludisme reste au Tchad un fléau qui fait payer un lourd tribut à la population tchadienne avec en 2016 plus de 640.000 cas de paludisme confirmés et plus de 1.240.000 cas suspects. La lutte contre le paludisme au Tchad exige davantage de ressources financières.



L'expérience de la Chine avec ses compétences de fabrications de nombreux médicaments antipaludiques à base d'Artémisinine par sa firme KPC de Kunming dans la région de l'Hunane visitée par les séminaristes constitue une lanterne pour le contrôle et l'élimination du Paludisme en Afrique et au Tchad.





