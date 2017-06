Cimenterie de Lamadji : "Le Maroc a tenu son pari", se félicite Idriss Déby

Le président Tchadien Idriss Deby Itno a inauguré, ce lundi 12 juin 2017, à Lamadji, une nouvelle cimenterie qui a une capacité de production de 500.000 tonnes de production de sacs de ciment, extensible jusqu'à 1 million de tonnes, en présence du Président-Directeur général du groupe marocain CIMAF et plusieurs personnalités.



Idriss Déby a livré ses impressions à la fin de la cérémonie d'inauguration. Il a salué l'initiative d'un "pays frère", le Maroc qui s'est "intéressé à venir investir" au Tchad. "Nous lui avons cédé cette place, il a tenu son pari. Aujourd'hui, vous avez un joyau qui va produire une matière dont nous avons besoin pour investir dans le secteur social le plus attendu".



"Ces compétences entres pays africains peuvent nous faire beaucoup d'économies. C''est par des investissements de ce genre que l'Afrique peut réussir son développement économique", a souligné Idriss Déby qui s'est longuement exprimé sur une coopération prometteuse et ambitieuse avec le Royaume du Maroc.