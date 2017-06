Cimenterie marocaine : une aubaine économique pour le Tchad

L’inauguration par le président Idriss Deby Itno de la cimenterie de Lamadji, ce lundi 12 juin 2017, qui a nécessité un important financement marocain, s’inscrit dans le cadre des priorités de la politique du gouvernement tchadien par sa contribution au développement des infrastructures de base, et traduit aussi les relations fructueuses entre le Tchad et le Maroc dans le domaine de la coopération économique.



Cet investissement à hauteur de 23 milliards de Francs CFA pour la réalisation de la construction de la cimenterie ayant duré deux ans, vise à renforcer le pôle industriel dans le secteur du ciment, et à satisfaire les demandes et les attentes de la population tchadienne.



La production de cette usine avec une capacité de 500.000 tonnes de ciment extensible à 1 million de tonnes par an permet de booster et compléter la production nationale de ciment et contribuera à réduire substantiellement les importations massives dans le respect des normes sociales et environnementales du pays.