TCHAD Clôture de la semaine culturelle "Vacances sans Sida et la promotion du dépistage Volontaire" à Am-Timan

21 Août 2017



Le Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC), a procédé ce samedi 19 août 2017, à la clôture de la Semaine Culturelle, organisée au sein même dudit centre du 18 au 19 août 2017, en partenariat avec l'Unicef sous le patronage de la Délégation Régionale à l'Enseignement et à la Jeunesse. Le thème choisi c'est : "Vacances sans Sida et la promotion du dépistage Volontaire".



Depuis l’an 2015 le CLAC bénéficie d'un appui technique et financier de son partenaire Unicef. De ce partenariat, plusieurs jeunes ont été formés par le CLAC. Appelés "pairs éducateurs", ils organisent des séances de dialogue communautaire en faveur de leurs pairs sur des thèmes liés aux IST/VIH&Sida, et la Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et Jeunes (SSRAJ).



Dans le cadre du même partenariat, un Centre de Dépistage Volontaire (CDV) est implanté au CLAC pour permettre à toute personne de connaître son statut de sérologie. Le dépistage y est gratuit et c'est fait par des jeunes formés en la matière qui font le travail dans la plus grande confidentialité.



Mahamat Ahmat Adoum, Délégué régional du Plan, représentant son collègue, le Délégué régional à l'Enseignement et à la Jeunesse, a restitué lors de son discours d'ouverture, les résultats obtenus depuis 2015. Résultats selon lesquels, 47.267 jeunes ont été sensibilisés, 32.825 orientés au CDV, 7.920 dépistés, 4.206 ont retiré leurs résultats et 38 ont été déclarés séropositifs et pris en charge.



Il a ajouté que « ces résultats prouvent l'immensité du travail abattu par les Pairs éducateurs, le Directeur du CLAC, Seïbana DANIEL et ses collaborateurs ». Rappelons qu'avant l’organisation de ladite Semaine Culturelle, des théâtres forums étaient organisés par le CLAC à travers la ville d'Am-Timan du 5 au 6 août 2017.



Pour agrémenter les festivités, les artistes comédiens de la troupe "Les leaders de jeunes" ainsi que les musiciens avec à leur tête le chanteur Djimbordé Frédéric, alias Big Fredo, ont présenté des sketchs et spectacles relatifs à l’évènement. Des tickets d’accès au CDV ont été distribués par les Pairs éducateurs à des volontaires parmi le public, pour se faire dépister.



Lors de l'atelier bilan des activités de 2016 et la planification des activités de 2017, tenu à N'Djamena du 27 février au 1er mars 2017, le CLAC d'Am-Timan a présenté les meilleurs résultats obtenus en 2016 avec un taux de 212%. Ce qui lui a permis d'occuper la 1ère place sur 24 structures impliquées dans les activités de prévention des IST/VIH&Sida et SSRAJ au Tchad.





