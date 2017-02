Au Tchad, les ¾ des activités économiques proviennent du secteur rural: l’agriculture et l’élevage de bétails. Depuis 2003, on assiste à une montée en puissance de l’exploitation des gisements pétroliers. En 2004, le pétrole représentait plus de 80% des exportations nationales ayant permis à la balance commerciale d’être excédentaire (en 10 ans, plus de 10 milliards de dollars ont été générés dans le pays).



En 2015, le commerce et le secteur des transports représentent 22% du PIB, tandis que les ressources pétrolières représentent 20%. Selon le FMI, la croissance du pays est estimée à 7,5%, ce qui lui donne l’un des taux les plus importants du continent avec le Nigéria.



Toutefois, la transformation structurelle est aujourd'hui confrontée à plusieurs problèmes, en particulier, une inefficacité dans l’organisation de l’espace urbain. La création d’emplois se fait rare, la cohésion sociale affaiblie et l’économie loin d’être résiliente.



Comment réorganiser la transformation structurelle de l’économie tchadienne ?



