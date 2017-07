Communique de presse de la 702eme reunion du CPS sur les opérations de la Force multinationale mixte (FMM) contre le groupe terroriste Boko Haram

COMMUNQUÉ DE PRESSE

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), en sa 702ème réunion tenue le 19 juillet 2017, a suivi des communications de la Commission de l'UA et de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) sur les opérations de la Force multinationale mixte (FMM) contre le groupe terroriste Boko Haram. Le Conseil a également pris note des déclarations faites par les représentants du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigéria, pays membres de la CBLT, de l'Éthiopie et de l'Égypte, membres africains du Conseil de sécurité des Nations unies (A3), du Gabon, Président de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), du Togo, Président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l'Union européenne et des Nations unies.

