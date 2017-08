OFFENBURG, Allemagne, August 11, 2017 /PRNewswire/ -- Les logiciels intelligents réduisent considérablement la quantité de travail pour les startups et les petites entreprises. Ils prennent en compte le cadre juridique national et les règles commerciales. Les startups et les...Source : http://www.prnewswire.com/fr/communiques-de-presse...