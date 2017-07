A conferência a ter lugar em Durban entre os dias 9 e 11 de outubro tem como objetivo analisar as aspirações da África do Sul para a construção de um polo energético de gás em cooperação com parceiros internacionais ao longo da cadeia de valor. A Cimeira Internacional para a Cooperação em Gás (IGCS) ([www.IGCS-SA.com](http://www.igcs-sa.com/)) […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...