Congo Brazzaville : Claudia Sassou en partenariat avec la SNE pour l'électrification de Talangai 68

Le président de l’Association le quartier d’abord, Freddy Lesita a salué l’engagement et la détermination de Claudia Ikia Sassou N’Guesso en acceptant d’être de nouveau candidate aux législatives dans le quartier 68. Il a reconnu les actions menées et les actes posés par la députée sortante. Les membres de cette association, par la voix de leur président, ont pris l’engagement de voter pour celle qui ne les a pas déçus durant son dernier mandat. «La population du quartier 68 doit savoir que voter un droit et un devoir pour tout citoyen », a-t-il renchéri, avant de demander à ses concitoyens d’aller, le 16 juillet prochain, voter massivement pour la candidate du PCT, Claudia Ikia Sassou N’Guesso».



Le président de l’Association le quartier d’abord a saisi l’occasion pour rappeler à leur candidate les doléances de ce quartier : manque d’électricité et insécurités, surtout. «Après votre réussite aux échéances prochaines, la population du quartier 68 vous demande très respectueusement de mettre un accent particulier sur l’encadrement des jeunes tout en créant des emplois pour que le milieu social trouve tant soit peu des solutions satisfaisantes», a poursuivi Freddy Lesita. Il a également évoqué les problèmes d’assainissement du quartier, son éclairage public, le manque d’eau potable et les érosions comme maux qui constituent des obstacles de la vie dans le quartier 68.



En sa qualité de députée sortante, Claudia Ikia Sassou N’Guesso a connaissance des problèmes de ses mandants. Répondant ainsi au président de l’Association le quartier d’abord, elle a rappelé l’effort accompli avec le concours de ses électeurs depuis son élection en 2012 comme député de la 5ème circonscription de Talangaï. Son action a été centrée sur le bien-être de cette population, a-t-elle déclaré.



C’est pourquoi elle demande, pour les 5 ans à venir, de sceller avec ses mandants un contrat de confiance, pour poursuivre le développement du quartier 68. Pragmatique, elle a remis au représentant de la SNE présent pour la circonstance une enveloppe qui devrait permettre à cette société d’implanter un transformateur pour alimenter en électricité les zones 4, 5 et 6 de sa circonscription électorale. Hormis le ‘’vivre ensemble’’ qu’elle promet de pérenniser, l’honorable Claudia prévoit d’étendre ses actions dans les domaines de la santé et de l’éducation.



L’ambiance électrique de fin de cette rencontre a pris l’allure d’une victoire assurée.