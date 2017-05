AFRIQUE Congo Brazzaville : Denis Sassou N'Guesso inaugure le champ pétrolier Moho Nord

Alwihda Info | Par Claude Dinard Vimond - 15 Mai 2017 modifié le 15 Mai 2017 - 18:46

Le président de la République du Congo a lancé ce lundi 15 mai 2017, à Pointe Noire, la mise en production du champ pétrolier Moho Nord. Ce projet ambitieux augure des bonnes perspectives économiques pour le pays.

Avec le lancement de Moho-Nord, le Congo amorce une étape importante dans la valorisation de ses ressources en eaux profondes, en les mettant au service de sa croissance énergétique et économique. Situé dans le Golfe de Guinée, à 75 km des côtes et 750 à 1200 m de profondeur, Moho-Nord est le plus grand projet pétrolier que la République du Congo n’ait jamais connu. Il s’offre au Congo comme un puissant levier de développement, en pérennisant ainsi la production pétrolière.



Les différents intervenants lors de la cérémonie de lancement officiel de ce champ pétrolier ont soutenu qu’il a, entre autres corollaires, la mobilisation d’entreprises locales, la formation des cadres et ingénieurs spécialisés. Ce qui ouvre au pays de nouvelles perspectives et lui permettent de soutenir sa diversification économique. Le chef de l’Etat congolais qui a permis l’exploitation des réserves encore non produites de MOHO Bilondo a fait montre de sa volonté de pérenniser le développement énergétique du pays, en le faisant entrer dans l’ère de la production en eaux profondes.



Avec une capacité de production journalière de 140 000 barils, Moho-Nord permet au Congo d’aller vers les développements innovants, puisqu’il est mené dans le respect des exigences de sécurité, de qualité d’exécution et de protection de l’environnement les plus élevées, a dit le ministre congolais des hydrocarbures, Jean Marc Thystère Tchicaya. Moho Nord représente un défi technologique majeur pour le pays, selon le Manager de Total E&P Congo, l’opérateur qui détient la grosse part de l’exploitation de ce champs pétrolier (53,5%).



L’impact environnemental et social de Moho-Nord



Les installations de Moho-Nord ont été conçues pour ne brûler aucun gaz, en conditions normales d’exploitation. Le signe le plus visible est l’absence de flamme permanente à la torche, grâce à une technologie innovante d’allumage automatique, en cas de besoin, a affirmé le manager de Total. Ce qui est une nouveauté au Congo est que le gaz associé à la production de pétrole est réinjecté ou utilisé pour alimenter en partie la génération électrique. L’exploitation de Moho-Nord obéit aux normes de respect de l’environnement, a-t-il ajouté.



Moho Nord en maintenir les installations à un niveau d’efficacité énergétique, avec ceci de spécifique qu’il limite les émissions de gaz à effet de serre à travers une gestion centralisée de l’ensemble des besoins énergétiques, unité de récupération des gaz d’évent et dispositif de récupération de chaleur et fumées produites par les turbos générateurs.



La réinjectée dans les réservoirs de la totalité des eaux de production de Moho Nord est un autre bénéfice dans le respect de l’environnement, a expliqué le manager de Total qui a précisé que cette technique a un double objectif : maintenir en pression les réservoirs pour optimiser la récupération de pétrole et éviter tout rejet à l’océan, même après traitement.



Comme impact social de Moho-Nord, on retiendra la construction d’une école à la dimension du projet, à Kintélé, dans la banlieue Nord de Brazzaville. Un protocole d’accord y relatif a été d’ailleurs signé, en présence du chef de l’Etat congolais, Denis Sassou N’Guesso, entre le gouvernement congolais, l’association terre d’école, les opérateurs Total et Chevron ainsi que les partenaires de Moho Nord. Cette signature est intervenue juste après la cérémonie de mise en production du projet.





