Congo Brazzaville : ouf de soulagement des populations de Wala-Wala désormais connectés à l'électricité

Les domiciles des habitants de la montagne Wala-Wala dans la zone 13 du quartier 68 à Ngamakosso étaient jadis connectés aux branchements pirates, faits à la sauvette et fournissant le courant électrique de mauvaise qualité. Désormais, ces habitants ont du « bon courant grâce à une dame de cœur, Claudia Ikia Sassou N’Guesso », comme s’est exclamé un jeune garçon qui jubilait.



La cérémonie de mise en service de ce transformateur n’a pas empêché aux populations de la Montagne Wala-Wala d’exprimer d’autres doléances, à caractère social, notamment, le manque d’eau potable et d’éclairage public. L’unique voie d’accès à leur zone d’habitation est un véritable goulot d’étranglement aussi bien pour les piétons que pour les automobilistes. Ils ont demandé que cette voie soit bitumée pour désenclaver leur quartier.



Toutefois, de façon unanime, ces populations ont reconnu les efforts de la députée sortante dans la recherche de leur bien-être collectif. En effet, la candidate du Pct dans le quartier 68, Claudia Ikia Sassou N’Guesso n'est pas à sa première réalisation dans cette zone. Elle y a déjà installé un forage – le premier du genre – et a contribué à l'aménagement de la principale voie d'accès.



Aussi, ont-elles promis de voter massivement et ont assuré d’une victoire écrasante, le 16 juillet prochain, dès le premier tour, la candidate du Pct.



Prenant la parole, Claudia Ikia Sassou N’Guesso qui s’est considérée, sur la montagne Wala-Wala, comme chez elle, a remercié les populations pour la confiance qu’elles placent en elle. Tant qu'elle sera députée, elle ne se lassera pas de les aider, a-t-elle assuré. Elle a rappelé qu’elle est aussi tête de liste du Pct aux locales à Talangaï.



Pour conclure, Claudia Ikia Sassou N’Guesso a lancé un appel au vote massif pour les candidats du Parti congolais du travail. Toute la population en âge de voter doit aller accomplir son droit civique, même si la distribution des cartes électorales a connu quelques difficultés.