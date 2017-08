Congo-Rwanda : Denis Sassou N’Guesso invité à l’investiture de Paul Kagamé

Le pays des « mille collines », l’une des destinations touristiques les plus chiques du continent offrira son hospitalité à quelques chefs d’Etats africains venus assister à la cérémonie d’investiture du président rwandais Paul Kagamé. Le Rwanda et le Congo entretenant de bonnes relations d’amitié et de coopération, une invitation a été adressée au président Denis Sassou N’Guesso qui, du reste, a quitté la capitale Brazzaville pour Kigali.



La présence de Denis Sassou N’Guesso à Kigali aux côtés de Paul Kagamé traduit en actes la volonté et la détermination des deux pays et des deux peuples à consolider la coopération bilatérale, mais aussi l’intégration sous régionale et le développement de la vision panafricaine de ces deux dirigeants africains.



Cette coopération vieille de 30 ans a été dynamisée lors de la quatrième grande commission mixte, tenue du 29 au 30 juillet 2016 à Kigali qui a identifié plusieurs domaines prioritaires, à savoir le transport aérien, l’agriculture, l’élevage, les technologies de l’information et le tourisme.



A noter que, le Congo est une seconde patrie pour le peuple frère du Rwanda. Brazzaville a offert son hospitalité à une grande communauté rwandaise dont les ¾ ont élu domicile à Kintélé, à une vingtaine de Kilomètres de la capitale. La dernière visite de travail de Paul Kagamé à Brazzaville remonte en octobre 2016