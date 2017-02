Congo-Vatican : 40 ans de coopération célébrés avec faste à Brazzaville

Son Eminence Pietro PAROLIN, après la poignée de mains fraternelle avec le premier ministre et certains membres du gouvernement congolais, a communié avec l’épiscopat du Congo, avec à sa tête le Nonce apostolique. Auparavant, l’Envoyé du Saint père a reçu l’accueil de certains fidèles de l’Eglise catholique ayant fait le déplacement de l’aéroport.de l'aéroport international de Maya Maya.



Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre de la célébration, du 1er au 4 janvier des 40 ans d'établissement des relations de coopération entre le Congo et le Vatican.



L’agenda de travail du Cardinal Pietro PAROLIN, très chargée., couvre la période des festivités commémoratives. Il prévoit ce jeudi 2 février 2017, des audiences d’abord avec le Ministre congolais des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Congolais de l’étranger, Jean Claude Gakosso, ensuite avec le premier ministre congolais, chef du gouvernement, Clément Mouamba, et enfin la visite du centre de Polio Cardinal Emile Biayenda et du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza.



Pour la journée du 3 février , il est prévu un tête à tête avec le président Sassou N'Guesso et la célébration du 40 ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Congo et le Saint Siège au palais du peuple . Cette cérémonie sera ponctuée par la signature d’un accord-cadre de coopération .



La boucle de cette visite de travail, indique le programme officiel, interviendra , le 4 février , par une célébration eucharistique, en la basilique Sainte Anne du Congo, en présence du président de la République du Congo.