Coopération entre les deux Congo : Joseph Kabila Kabangue attendu à Brazzaville ce jeudi

Les présidents Kabila et Sassou (Photo d'archives)



A la faveur de cette visite, le président Kabila ne manquera pas de solliciter les conseils de son homologue congolais, Denis Sassou-N’Guesso par rapport à la situation politique qui prévaut dans son pays. Son expérience, notamment, dans la résolution des conflits est souvent convoquée par ses pairs. Et, en RDC, il a déjà été facilitateur dans la tenue du dialogue inter-congolais qui a abouti à l’accord de la Saint-Sylvestre 2016.



Le tête à tête entre les deux dirigeants africains pourrait aussi aborder la crise en Libye qui sera au centre de la 4ème réunion du comité de haut niveau de l’Union Africaine sur ce pays que Brazzaville accueille le 9 septembre 2017. La présidence de Comité est assurée par Denis Sassou-N’Guesso. Les derniers développements de l’actualité sur plan sous régional, régional et planétaire pourront, également, figurer au menu des entretiens entre les deux chefs d’Etat.



En rappel, la dernière visite de travail du président Joseph Kabila en République du Congo, remonte à juin 2016 à Oyo (Cuvette), à près de 400km, au Nord de la République du Congo.