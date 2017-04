Côte d’Ivoire / Apprentissage de l’Anglais : Une plate forme de formation en ligne et en direct ouverte

« Beaucoup de personnes ont raté des opportunités d’emplois parce ce qu’ils ne parlent pas l’Anglais. Aujourd’hui, le bilinguisme (Français-Anglais) est un sérieux atout pour une insertion professionnelle à l’échelle internationale…. Il nous faut briser cette barrière linguistique…. ».



C’est en ces termes que s’est exprimé Romaric N’dri, au cours de la conférence de lancement d’une nouvelle plate-forme d’e-leraning (WIZIQ), pour des cours intensifs d’Anglais. C’était le 30 mars à Abidjan-Plateau, dans le cadre du programme ‘’Cheers institute’’. C’est autour du thème : « e-learning : l’école de demain et le pourvoyeur d’emplois durables pour les jeunes » que le promoteur de WIZIQ a axé son intervention. Ainsi, il a d’entrée souligné que cette nouvelle plate-forme est une solution qui répond à un souci de booster le niveau de formation en Anglais des travailleurs, entrepreneurs, étudiants ou élèves, etc.



Le conférencier a par la suite indiqué que les cours d’Anglais se déroulent en ligne et de façon directe, en tout lieu via une connexion Internet. Et pour ce faire, le candidat doit disposer d’un ordinateur, une tablette ou encore d’un téléphone portable intelligent (Smartphone). « Il y a une possibilité de réviser le cours, lorsqu’on a pu se connecter en direct ou même pour un simple renforcement », a-t-il précisé.



Romaric N’dri a ajouté que la plate-forme offre un apprentissage de l’Anglais sans stress et épouse l’ère du temps, qui est à la digitalisation de tous les services. Avant de signifier qu’elle est le fruit d’une collaboration entre Cheers Institute avec des partenaires Indiens et Américains. Appelant travailleurs, entrepreneurs, étudiants ou élèves, etc., à saisir cette opportunité de formation, il les a invité à se rapprocher du centre Américain Andrew Young, sis à Abidjan-plateau pour toutes autres informations.



Séance-tenante, il a procédé à une démonstration en présence de plusieurs opérateurs de fournisseurs d’accès Internet en Côte d’Ivoire qui ont marqués leur soutien et adhésion à ce projet de formation novateur.



Cette cérémonie de lancement a été couplée avec la présentation du projet : « Nouvelle approche de préparation des enfants aux métiers de demain basée sur le numérique ». Selon Romaric N’dri, c’est un programme américain dénommé : « Fastrackids » qui prépare la génération future à devenir des adultes à succès et à obtenir les justes aptitudes pour compétir dans un environnement global.



Il s’agit, a-t-il annoncé d’apprendre aux enfants dès le bas-âge, à penser de façon créative et à saisir très tôt les opportunités de demain. « C'est-à-dire : Comment résoudre les problèmes? Comment communiquer efficacement? Tout ceci, à travers une approche participative qui les met en action à l’aide de matériels technologiques (tableau interactif, ordinateur, tablette…) et aussi à travers des activités instructives », s’est-il expliqué.