AFRIQUE Côte d'Ivoire / Archibat 2017 : Première participation nationale de la Tunisie

Alwihda Info | Par Narcisse Yao - 6 Octobre 2017 modifié le 6 Octobre 2017 - 16:50

Ce sont en tout 22 représentants de 11 entreprises exposantes, membres de la délégation tunisienne et leaders dans les secteurs de Btp et services connexes qui prennent part à cet important évènement. Ce, en vue de promouvoir leurs offres et solutions innovantes, en plus de nouer des relations d’affaires et de partenariat.

La 6e édition du Salon de l’Architecture et du bâtiment dénommée : « Archibat 2017 », a ouvert ses portes depuis le 3 octobre. C’est le Premier ministre ivoirien, ministre du budget et du portefeuille de l’Etat, Amadou Gon Coulibaly, qu’assistait son ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, Claude Issac De, qui a procédé à son ouverture officielle.



Après quoi, le chef du gouvernement ivoirien, avec sa délégation ont effectué une visite de stands au sein des pavillons, au nombre desquels, celui de la Tunisien. Ainsi, sous la conduite guidée de SEM Nawfel Laabidi, ambassadeur de la République tunisienne en Côte d’Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon a pu apprécier le savoir-faire de ce pays en matière de Bâtiments et de travaux publics (Btp). Ce fut un moment d’échanges avec les exposants tunisiens sur la qualité de leurs offres, ainsi que de la performance et l’efficacité de leurs structures.



Selon le chef du bureau de Tunisia Export (Cepex)-Côte d’Ivoire, Najoua Riffi, cette 6e édition d’Archibat marque la première participation nationale de la Tunisie. Elle a expliqué que la Tunisie est passée d’une participation institutionnelle les éditions précédentes, à une participation nationale en cette année.



De ce fait, a-t-elle poursuivi : « d’un stand de 9 m² lors de l’édition précédente de 2015, la participation nationale occupe en cette édition 2017, un pavillon de 96 m² dénommé ‘’Tunisie’’, sis dans le hall du grand chapiteau ».



Les efforts de la Représentation de Cepex-Côte d’Ivoire visant à apporter une réelle visibilité aux entreprises tunisiennes sur le marché ivoirien, à cette occasion, ont abouti à préétablir 140 rendez-vous au profit de ladite délégation.



Signalons que cette 6e édition d’Archibat qui referme ses portes le 7 octobre est placée sous le thème : « 10 ans de solutions pour transformer vos rêves en réalités ». Elle est organisée en 5 pavillons couvrant toute la chaîne de valeurs du secteur du cadre bâti. Le premier pavillon central étant dédié à la maîtrise d’œuvre et aux gros œuvres. Le second au corps d’état secondaire. Et le troisième aux propriétaires immobiliers et à la décoration.



A l’intérieur du chapiteau, il ya deux pavillons internationaux : celui de la Tunisie et de l’Espagne, en plus des autres exposants venus d’une quinzaine de pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe. De la première édition en 2007, jusqu’en 2017, le salon Archibat est passé respectivement de 4000 à 10.000 mètres carrés d’espace d’exposition. Puis de 150 à 300 exposants et de 10.000 à 30.000 visiteurs attendus.





