Côte d'Ivoire: Des femmes entrepreneurs formées aux méthodes de gestion financière

Comprendre les finances des entreprises, tenir les registres commerciaux et calculer les coûts, gérer les flux de trésorerie des entreprises. Produire un plan d'affaires et de gestion financière, maîtriser les qualifications d'un prêt bancaire.



Telles sont les thématiques au menu de la formation d’environ une trentaine de femmes entrepreneurs, issues de diverses chaînes de valeurs (filières agroalimentaire et textile). Durant trois jours, soit du 2 au 4 octobre à Abidjan-Plateau, ces apprenantes se sont familiarisées aux méthodes de gestion financière de base.



Ce renforcement des capacités qui s’inscrit dans la stratégie genre du projet West Africa Trade and Investment Hub (Trade Hub), financé par l’Agence américaine pour le développement International (Usaid), « vise à promouvoir les Petites et moyennes entreprises (Pme) féminines », a indiqué Lotfi Kourdali, directeur dudit projet.



Partant du constat que l'accès au financement semblait être une contrainte majeure à la croissance des entreprises féminines, il a précisé qu’au-delà de cette formation, « l'objectif est de créer les conditions pour un partenariat avec une institution financière, en l’occurrence, Coris Bank. Mieux une relation de confiance ».



« Cette banque va assurer la formation, le coaching et la facilitation des procédures de financement des entreprises féminines », a-t-il indiqué. Avant d’ajouter « Nous pensons que cette approche garantira l'appui de plus d'entreprises appartenant à des femmes et un processus de coordination et de suivi plus rationalisé ».