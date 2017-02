Côte d'Ivoire / Fête de la Saint Valentin : Les abidjanais ne boudent pas la célébration

Ce 14 février marque la célébration à travers le monde de la fête des amoureux dite « La Saint-Valentin ». En Côte d’Ivoire particulièrement à Abidjan, la capitale économique, cette fête est très prise au sérieuse au point où, elle déchaîne beaucoup de passions. ‘’Cette période des cadeaux forcés’’ selon le mythique groupe musical ivoirien « Magic System » est même entrée dans presque tous les mœurs.



Mieux la fête des amoureux est sur toutes les lèvres de la population. Partout dans les rues, dans les établissements d’enseignement, dans les maquis, bars, buvettes et bien d’autres espaces publics, elle alimente la plupart des causeries ou plaisanteries.



Les marchés, les grandes surfaces commerciales (supers marchés), les stations-services.., sont décorés aux couleurs de la Saint Valentin. Des cadeaux à l’effigie de cette fête de l’amour (montres, fleurs, tapis, réveils, parfums, plaquettes de chocolats,…) sont partout exposés à la vente. Même les pâtisseries ne sont pas en reste. Elles proposent des gâteaux et autres en formes de cœur d’amour.



Qui des abidjanais depuis cette journée, au cours d’une conversation en face à face ou téléphonique n’a prononcé ou entendu prononcer : « Bonne fête de Saint - Valentin » ou même encore reçu au moins un message, sms, mail… dans ce sens ?



Ils ne seront pas nombreux à répondre par la négative. Encore moins certaines entreprises de la place, notamment des maisons de téléphonie mobile qui se sont appropriées cette fête, sous la forme publicitaire. Ce, en consentant des tarifs promotionnels sur le coût des appels et sur certains produits (téléphones portables, clé Internet,…), de quoi à attirer la clientèle.



Les sms de souhait de « bonne fête de Saint Valentin » fusent de partout en ce moment, comme a confié miss Eliane Koffi. « Depuis ce matin, c’est déjà plus de dix message de souhait de bonne fête de Saint valentin que j’ai reçu de mes amis et connaissances », s’est-elle exprimé.



L’envie d’offrir un présent à son conjoint ou sa conjointe fait courir certains vers les box d’emballage de cadeaux qui ne désemplissent pas du tout, depuis la veille de ce 14 février et même ce jour J. En un mot, les amoureux se déclarent leur flamme par des mots d'amour et des cadeaux. C’est également, une parfaite occasion pour les couples de se faire plaisir, de tester quelques jeux coquins, bref, de briser la routine du quotidien.



Certaines ‘’Valentine’’ n’hésitent pas à réclamer leur cadeau auprès du ‘’Valentin’’ sous la forme de plaisanterie, lorsque celui-ci veut rester en marge de cette célébration et vice versa.



Selon Wikipédia, l’encyclopédie libre, la date du 14 février du calendrier grégorien s'est transformée en fête des amoureux en hommage au prêtre Valentin qui a célébré le mariage de Roméo et Juliette contre la volonté de l’empereur de Rome, depuis le IIIème siècle. Saint-Valentin est le prêtre qui a été arrêté et mis a mort, le 14 février 270.

A cette époque, Valentin s'attira la colère de l'empereur Claude II qui venait d'abolir le mariage, car il trouvait que les hommes mariés faisaient de piètres soldats parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur famille. Aujourd’hui encore, cette date est respectée. Et la couleur attribuée à la Saint-Valentin est le rouge. Bonne fête à tous !