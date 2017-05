Côte d'Ivoire / Hadj Tidjani 2017 : « Une organisation de qualité spirituelle », assure son commissaire

Le commissaire du Hadj Tidjani au titre des organisations privées, l’imam Koné Idrissa a assuré les candidats au pèlerinage à la Mecque édition 2017, « d’une organisation de qualité spirituelle ». C’était au cours d’une conférence de lancement, le 29 avril à la mosquée d’Adjamé - mairie 1.

Imam Koné Idrissa a indiqué qu’un partenariat tissé depuis deux ans avec une agence de voyage de la place (Orga voyages international), a permis de mettre un place produit dénommé : « Orga Hadj Tidjani ».

Ce produit d’après lui est exécuté par équipe expérimentée composée de professionnels du tourisme, en vue d’assurer « un encadrement de proximité aux pèlerins ». « C'est-à-dire, être aux petits des pèlerins, leur donner des conseils d’usage, les préparer psychologiquement, leur donner des enseignements sur les rites du hadj, etc. », a-t-il précisé.

Ajoutant que les pèlerins seront logés non-loin des lieux de cultes, le commissaire a annoncé que les tarifs s’élèvent à 5 millions 300.000 F Cfa pour le Hadj Vip et de 2 millions 950.000 F Cfa en ce qui concerne le Hadj ordinaire.

L’iman Koné Idrissa a annoncé que le Hadj Tidjani 2017 qui a un quota attribué de 75 places contre 55 l’année derrière, est ouvert à toutes les confréries musulmanes sans distinction aucune. Le circuit retenu d’après lui est : Médine – Makkah – Arafat – Muzdalifa – Mina – Makkah. Le départ des pèlerins est prévu à partir du 14 août 2017 et le retour à compter du 6 septembre de la même année.

Rappelons que le lancement officiel du hadj 2017 en Côte d’Ivoire a été effectué le 20 mars dernier, par le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko. Le quota attribué à la Côte d’Ivoire est de 5600 places réparti comme suit : 4200 places pour l’organisation étatique et 1400 places pour les opérateurs privés.