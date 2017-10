Côte d'Ivoire : La compagnie d'électricité soucieuse de la santé de ses clients par le sport

La Compagnie ivoirienne d’électricité (Cie) encourage sa clientèle à la pratique du sport au quotidien, pour garantir la santé. Elle a, ainsi initié depuis les vacances scolaires, un tournoi de football dans plusieurs sous-quartiers de différentes communes du district d’Abidjan, ayant bénéficié du programme « électricité pour tous ». Notamment à Abobo, Yopougon, Koumassi et Cocody.



L’apothéose de ce tournoi, sous le slogan : « Tous branchés, sport avec la Cie », a été marquée le 30 septembre, par une série d’oppositions d’équipes de football constituées à cet effet. Il s’agit des rencontres : équipe Cie - équipe chefferie d’Anono, Gesco - Anono, Koweït- Campement chez les hommes et de Koweït - Anono chez les dames.

Tout ceci a été couplé avec une séance de Fitness, d’un dépistage gratuit de maladies cardio-vasculaires, de conseils sur l’hygiène alimentaire et bucco-dentaire, etc., grâce au partenariat avec la Fondation des maladies du cœur.

Selon Ouattara Mamadou, sous-directeur chargé du marketing opérationnel à la Cie, « cette pratique sportive s’inscrit dans les activités à fort impact sociale voulue par les populations, après qu’elles aient bénéficié de branchements sociaux à l’électricité ».

Il a relevé que cette pratique sportive participe à la bonne santé de cette population, qui constitue une frange de la clientèle de la Cie. Ouattara Mamadou a souligné qu’il n’y a pas de perdants dans ces rencontres sportives, car toutes les équipes sont récompensées. Non sans signifié : « l’objectif pour nous, est d’inviter la population à la pratique quotidienne du sport, afin de garantir la bonne santé ».

Traduit la reconnaissance du directeur général de la Cie à la population pour sa forte mobilisation et son implication, le sous-directeur chargé du marketing opérationnel a annoncé la perpétuité de cette activité de portée sociale, en vue de « renforcer le lien de proximité avec la population ».

La présidente de la Fondation des maladies du cœur, Gouedan Diarra Fatou a assuré pour sa part que la pratique du sport au quotidien est utile pour une prévention des maladies cardio-vasculaires. C’est pourquoi, selon elle, « l’action de la Cie à l’endroit de la population est salutaire. Et nous ne pouvons que nous associer à cela, en cette célébration de la journée mondiale du cœur ».

Elle a précisé que l’action de la Cie, tout comme celle de sa Fondation, « vise à encourager, créer et impulser un intérêt à la pratique du sportive, en faisant la corrélation entre le sport et la santé ».