Côte d’Ivoire : Le Rotary Club Abidjan Atlantis au secours du centre Ceseh de Yopougon

Le Rotary club Abidjan Atlantis, dans sa mission de servir les communautés, a procédé a une collecte de fonds en faveur du Centre d’éveil et de stimulation des enfants handicapés (Ceseh) de Yopougon. C’était au cours de son dîner gala annuel de bienfaisance, qui s’est déroulé le 1er juillet à l’hôtel Azalaï d’Abidjan-Marcory.



Cette soirée de gala marquant à la fois la célébration du 15e anniversaire de ce Club service, a été également une occasion de passation de collier entre le président sortant, Sorho Ouagnimin et de son successeur, Diomandé Messou.

Ainsi, ce nouveau président pour la mandature 2017-2018, a dit s’inscrire dans la continuité des actions menées par ses 15 prédécesseurs, « celui de servir la communauté » Et à qui il les a rendu hommage pour leur « leadership ».



Signifiant que le thème de son mandat est : « Le Rotary : un impact réel », Diomandé Messou a lancé un appel de soutien à tous les rotariens et partenaires autour de sa « modeste personne », afin de l’accompagner à réussir son programme d’activités.



Notamment, l’achat d’un autobus spécialisé au bénéfice du centre Ceseh de Yopougon, pour un budget estimatif de 40 millions de F Cfa, en plus d’un don de vivres et non-vivres.



Ensuite, la création d’un club Rotary à Séguéla et la réhabilitation d’une école primaire dans cette même ville du pays. Puis, un don de kits scolaires à une école primaire de Marcory, ainsi que de livres au collège moderne Bad et au lycée moderne jeunes filles de Séguéla. Une aide financière aux femmes, à travers un micro crédit dudit club service, etc. Il a enfin indiqué le budget estimatif.



Le parrain de la cérémonie, Ouattara Abou-Bakar, directeur de société, a appelé l’ensemble des rotariens, de même que les entreprises partenaires, à agir pour que l’engagement pris au nom du Centre Ceseh de Yopougon soit une réalité. Traduisant son soutien au nouveau président, Diomandé Messou, il lui a recommandé d’œuvrer pour un « Rotary performant et au service des plus défavorisés ». Cet ancien président du Rotary club Abidjan Atlantis pour la mandature 2011-2012, a offert une « modeste somme de 10 militions de F Cfa » comme contribution, à travers sa Fondation.



Pour sa part, la présidente du comité d’organisation, Gbané Badini Alima, a souligné que cette soirée de gala a été, pour les rotariens, « un moment de sensibilité, de compassion et d’ambition face aux besoins des plus vulnérables ». En plus des dons offerts, une vente aux enchères et une tombola ont également permis de mobiliser les fonds. Les invités ont eu droit à une coupure du gâteau des 15 années d’anniversaire dudit club service.