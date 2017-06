Côte d'Ivoire : Les pensionnaires de la pouponnière de Yopougon-Attié sensibilisés à l’hygiène et l’environnement

Les pensionnaires de la pouponnière de Yopougon-Attié ont été sensibilisés à l’hygiène et l’environnement. Notamment, sur les attitudes et actions adéquates nécessaires pour leur bien-être physique et mental, dans le but d’améliorer leur quotidien. Quant au personnel d’encadrement, il a bénéficié d’une formation sur les bonnes pratiques alimentaires.



Cette action de sensibilisation et de formation menée par une entreprise agroalimentaire, Danone Nutricia Côte d’Ivoire, dédiée à la commercialisation des produits destinés à l’alimentation infantile (de 0 à 36 mois), s’est déroulée le 16 juin, dans les locaux de ladite structure étatique à caractère social.



Afin de permettre aux pensionnaires de mettre en pratique les leçons apprises, cette entreprise leur a remis 150 kits d’hygiène composés de serviettes, brosses à dent et d’éponge. Puis, en plus de la rénovation de la cuisine de la pouponnière, Danone Nutricia Côte d’Ivoire a encore fait don d’une demi-tonne de denrées alimentaires, composée essentiellement de céréales infantiles.



Selon son directeur général, Ferdinand Mouko, il s’agit de « mettre un sourire sur les lèvres des pensionnaires de cette pouponnière, dans le cadre de la deuxième édition de notre Journée de volontariat ». Il a expliqué que cette Journée a lieu dans toutes les filiales de cette multinationale en juin, mois dédié au volontariat. Pour ce qui est de la Côte d’Ivoire, il a indiqué que la date du 16 juin a été choisie, du fait de sa coïncide avec la célébration de Journée de l’enfant Africain.

Ferdinand Mouko a relevé que son groupe est engagé dans la démarche de la Responsabilité sociétale environnementale (Rse). « La spécificité de notre groupe, c’est le double projet économique et social. C'est-à-dire qu’on fait du business, pas que pour faire de la profitabilité. Mais, en total respect et harmonie avec notre environnement et surtout avec les communautés au sein desquelles on exerce », a-t-il expliqué. Avant de préciser : « Nos valeurs sont le respect de l’environnement, l’humanisme, l’enthousiasme, l’ouverture, la performance, etc. ».



Ainsi, des activités ludiques, telles que les sketchs, danses, humours et autres animations, ont permis d’égayer les 75 pensionnaires de cette pouponnière, dont l’âge varie de 0 à 40 ans et parmi lesquels une trentaine en situation d’handicap.