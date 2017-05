Côte d’Ivoire : Magic System ambassadeur de la compagnie nationale d’électricité pour le bien-être de la population

Le groupe Magic System, par la voix de son lead vocal Traoré Salif dit A’salfo, a affirmé se « porter ambassadeur de la Compagnie ivoirienne d’électricité (Cie), pour ses efforts en faveur du bien-être de la population ».

C’était au terme d’une visite mercredi, du groupe musical ivoirien de certains sites de la Cie à Abidjan. Notamment, le poste de production de Vridi, le poste source de Treichville, le dispatching au Plateau et enfin l’agence de Marcory.

A’Salfo a indiqué qu’il était important, au-delà de la musique, « d’avoir une nouvelle vision du partenariat » qui lie Magic System à la Cie depuis plusieurs années et qui a été renforcé récemment dans le cadre de la 10e édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua 10).

« Il était question que nous nous déplacions pour connaître en profondeur non seulement, notre partenaire qui est la Cie. Mais aussi, savoir tous les efforts qui sont déployés ici pour le bien de la population », s’est-il exprimé. Et d’ajouter: « Le combat de Magic System, c’est le bien-être de la population. Il est donc important pour nous de relayer cette information et se porter désormais ambassadeur de la Cie qui fait beaucoup d’efforts pour les Ivoiriens ».



Pour sa part, le directeur général de la Cie, Dominique Kakou, a relevé que son entreprise et le groupe Magic System vont conjuguer ensemble leurs efforts pour le bien-être des habitants, à travers la fourniture d’électricité. Non sans souligner que le partenariat qui les unit va favoriser « l’atteinte du niveau d’information et de sensibilisation dans le cadre du développement humain », pour le bonheur de la population.

A’Salfo et son groupe ont terminé la visite en beauté, par une prestation surprise et improvisée au son d’un de ses titres phares, en compagnie de nombreux danseurs eux, averti, dans la cour de l’agence Cie de Marcory.