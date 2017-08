SPORTS Coupe du Congo de football : le 6ème sacre de l’AC Léopard de Dolisie

Le top des festivités marquant le 57 ème anniversaire de l’indépendance du Congo a été donné par la finale de la 34 ème édition de la Coupe du Congo qui s’est joué, le 13 août 2017, au stade de l’unité du complexe sportif de Kintélé, en présence du premier ministre, Clément Mouamba. L’AC Léopard plus adroite aux tirs aux buts (5 buts à 4) a battu le club renaissance Aiglon (CARA), après le score de 2 buts partout à l’issue des 120 minutes de jeu, remportant ainsi pour la sixième fois cette compétition qui ouvre les portes de la coupe de la confédération africaine de football (CAF).

L’AC Léopard de Dolisie est en phase de réaliser le doublé, coupe du Congo-championnat national, cette année. Pour la première compétition, c’est une chose déjà acquise. Les poulains de Rémy Ayayos Ickounga, comme en 2016, ont dicté leur loi au CARA qu’ils ont battu aux tirs aux buts, après un score de 2 buts à l’issue des 120 minutes de jeu. C’est la troisième confrontation entre les deux équipes à cette étape de la compétition. La première fois en 2009 à Brazzaville, les fauves du Niari ont gagné par forfait, la deuxième fois en 2016 à Madingou et la troisième fois en 2017 ont tourné à l’avantage des verts blancs.



Dès l’entame de la rencontre, l’AC Léopard, profitant de la frilosité du rideau défensif des aiglons, met la dragée haute à son adversaire dont les assauts de Junior Makiesse et Kalengo Wilson échouent devant le portier Moungonza très impérial. Mais, le décor sera trouvé à la 30 ème mn par Kalengo reprenant de plein fouet le centre de Maniokélé. La mi-temps est intervenue sur ce score d’un but à zéro. Après les citrons, le CARA va tenter de relever la tête et à la 77 ème mn de jeu, Kivoutouka revient à la charge grâce à un travail laborieux de Mboungou sur le flanc gauche.



Galvanisés par cette égalisation, les aiglons font voir toutes les couleurs aux fauves du Niari, mais sans pourtant faire mouche jusqu’à la fin du temps réglementaire le marquoir affiche 1 but partout. Le deuxième but de L’AC Léopard arrive à la première minute de la seconde prolongation et les rouges et noirs ont rétabli l’équilibre par Kalonji à l’issue d’un tir au but consécutif à une faute de main d’un joueur de l’AC Léopard dans la surface de réparation. Cette égalisation réchauffe les esprits, les supportes de Dolisie s’attaquent même aux journalistes qu’ils agressent on ne sait pour quelle raison. C’est donc à l’issue de l’épreuve des tirs aux buts que l’AC Léopard est arrivée à bout de CARA par 4 tirs contre 3.



A noter que, avec cette victoire les poulains de Rémy Ayayos Ickounga viennent d’inscrire, pour la sixième fois, leur nom au panthéon de la Coupe du Congo. En 2009, ils ont gagné par forfait contre CARA ; en 2010 c’est l’Etoile du Congo qui a subi la loi des verts et blancs ; en 2011 et 2013 les Diables –noirs ont courbé l’échine devant les fauves du Niari et en 2016 et 2017, les Léopards ont encore prouvé leur suprématie au CARA.









