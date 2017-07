D’importants accords de coopération signés entre le Tchad et l’Italie

Le Président de la République Idriss Déby Itno poursuit séjour à Rome, dans la capitale Italienne. Il a été reçu hier mercredi 26 juillet 2017 par le Président du conseil des ministres italien Paolo Gentiloni. "D’importants accords de coopération ont été signés entre le Tchad et l’Italie", a annoncé la Présidence de la République, notamment dans le domaine du développement et en matière sécuritaire.



Dans la matinée d'hier, le dirigeant tchadien a été reçu au palais présidentiel d’Italie par le président Italien Sergio Matarella afin de "relancer la coopération bilatérale".



Idriss Déby et Sergio Matarella ont fait le tour d’horizon des domaines qui stimuleront les relations bilatérales. Outre, les questions sécuritaires qui préoccupent Rome et N’Djaména, un point d’honneur a été mis sur le développement.