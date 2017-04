Dangote décide de ramener le ciment à moins de 5000 Fcfa au Cameroun et au Tchad

La société de cimenterie nigériane vient d'annoncer un revenu de 442,09 milliards de Naira obtenu au cours de neuf mois. Depuis, l'arrivée au pouvoir du général Mohammed Buhari, toutes les sociétés sont priées de déclarer publiquement leurs bilans en toute transparence. La société Dangote a déclaré jeudi une augmentation de chiffre d'affaires de 442.09 milliards de Naira au cours des neuf derniers mois. Le rapport financier de la Société a été publié jeudi à la Bourse du Nigeria indique que la société se porte bien et que ses chiffres affaires sont en nette augmentation soit 21% de plus par rapport à 2015 en dépit de l'environnement d'exploitation difficile, un développement attribué à la stratégie de la direction à tirer parti de son statut panafricain.

La plus grande société de ciment en Afrique s'est engagée de faire ramener le sac de ciment à moins de 5000 Fcfa au Cameroun et au Tchad.